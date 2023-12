Hockey in Line:. Ferrara insegue la vetta contro Empoli

Il Ferrara Hockey alla ricerca di conferme. Domenica 10 dicembre alle 15 al Pala Burani di Ferrara arriva l’Empoli per il quarto turno del campionato di serie C maschile. Una partita molto importante, visto che vede Ferrara confrontarsi in casa, con la compagine toscana dell’Empoli che si trova appaiata in classifica agli estensi con 6 punti frutto di due vittorie e una sconfitta. L’incontro si preannuncia interessante, Empoli può contare sulla maggiore esperienza, mentre Ferrara cercherà di sfruttare il fattore campo. La squadra di casa potrà contare sui rientranti Raffaele Zabbari e Andrea Galvani, che daranno sicuramente un contributo in fase d’attacco alla squadra estense che dovrà lavorare molto sul campo per poter ottenere un risultato positivo. Coach Conforti si aspetta un miglior gioco di squadra di quanto non sia avvenuto nella trasferta di Parma, per coinvolgere sempre più ogni componente del gruppo e per aver risposte non solo sotto l’aspetto individuale. L’occasione è ghiotta per restare tra le prime in classifica e per capire se Ferrara, può ambire in questo girone di serie C, nel collocarsi tra le big che oggi sono Forlì e Riccione, appaiate in testa alla classifica a punteggio pieno con 9 punti.

Mario Tosatti