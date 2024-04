Hockey in line. Ferrara riceve Forlì per un posto nel podio

Il Ferrara Hockey si gioca le ultimissime speranze per salire in classifica. Nel pomeriggio di domenica alle 17 al pattinodromo ‘Giorgio Burani’ i padroni di casa ospitano la formazione del Forlì, valida per dodicesima giornata del campionato di serie C hockey in linea. La formazione ospite romagnola si trova a solo un punto avanti in classifica rispetto gli estensi. Quest’ultimi sono reduci dalla trasferta toscana, con la sconfitta contro Empoli. Classifica che ora vede quattro squadre nel giro di due punti. In testa saldamente Riccione, che si avvia ormai a vincere il campionato di serie C con 33 punti, a seguire Bomporto 22, Empoli e Forlì 21, segue al quinto posto il Ferrara Hockey a 20. Gli estensi proveranno domenica spinto dal pubblico di casa a conquistare la vittoria. Mario Tosatti