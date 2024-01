Hockey in line. Ferrara subisce sette gol a Riccione

Il Ferrara Hockey crolla in trasferta contro la capolista Riccione. Una prestazione negativa quella dei ferraresi, nel campionato di serie C hockey in linea, che a Riccione non riescono ad opporre alcuna resistenza ai padroni di casa romagnoli, che vincono meritatamente con un secco 7-1. Subito in goal il Riccione nel primo minuto di gioco, dominando anche nelle fasi successive su tutti i fondamentali. Sul 2-0 all’intervallo, nella ripresa i padroni di casa allungano e dilagano. Per Ferrara, goal della bandiera con Giacomo Bolognesi, troppo poco per salvare una giornata nera.