Hockey in Line. Le ragazze del Ferrara Hockey all’esame Milano. Importante dare continuità alle ultime prove

Le ragazze del Ferrara Hockey alla ricerca di conferme e punti. Nella terza giornata del campionato di serie A Hockey in linea femminile, la formazione estense è attesa da due impegnative gare al pattinodromo ‘Quanta Sport Village’ di Milano. Il Ferrara Hockey, infatti, affronterà domenica 28 gennaio le padrone di casa del HC Milano alle 11. Una partita in cui le ragazze estensi dovranno cercare di dare seguito a quanto di buono hanno mostrato nell’ultimo turno di campionato. Nella stessa pista milanese, invece, seconda partita prevista alle 13.30 contro il Civitavecchia, attuale capolista del campionato. Una gara questa che appare in salita per il Ferrara Hockey, ma allo stesso tempo sarà un’importante prova della crescita e gioco maturato nella prima esperienza nel campionato di massima serie di hockey nazionale. Una classifica di serie A che attualmente vede, dopo quattro partite giocate e due giornate di campionato, in testa proprio il Civitavecchia con 11 punti, seguono rispettivamente Bomporto 9, Vicenza 8, Milano 5, Ferrara 3 e chiude Torre Pellice ancora a zero punti. Un campionato iniziato con due sconfitte per il Ferrara Hockey femminile, al suo esordio assoluto in serie A, con un riscatto nel turno successivo.

Nell’esordio casalingo al Pala Burani le ragazze estensi hanno rimediato una sconfitta di misura 3-4 contro il Bomporto, ma poi hanno conquistato la prima vittoria storica contro il Torre Pellice per 3-2.

"Quanto visto nella seconda giornata – spiega Giuseppe Strada, direttore tecnico estense – del campionato di serie A è stato un importante passo avanti per la nostra squadra femminile. Infatti, si è trattato di una vittoria storica in quanto Ferrara non ha mai partecipato a un campionato senior femminile. Ci auguriamo che sia la prima di tante future vittorie. Nella partita con il Bomporto, invece, alle nostre ragazze resta l’onore delle armi per aver combattuto come leonesse. Per le prossime partite occorrerà trovare un gioco più fluido, meno individualità e più gioco di squadra per sprecare meno energie fisiche con scambi e passaggi più precisi, che anche nell’ultimo turno casalingo, purtroppo in certi frangenti sono mancati".

Mario Tosatti