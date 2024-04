Hockey in line serie c. Empoli sconfitto a Modena nello scontro diretto: le final eight ora si allontanano

A Modena è andato in scena lo scontro diretto tra Bomporto e l’Hockey Empoli. La squadra empolese, che arrivava da tre vittorie consecutive, è uscita sconfitta con il risultato di 3-1. Un insuccesso che si somma alla sconfitta della gara di andata, nonostante il vantaggio iniziale.

A segno per gli ospiti Giorgio Cecchi che aveva portato in vantaggio la propria squadra. Alla fine del campionato mancano ancora due giornate e alla final eight per la promozione in Serie B si qualificano le prime due di ogni girone. L’Hockey Empoli in queste ultime giornate dovrà provare a rimontare cinque punti al Bomporto per passare alla seconda fase, nel caso in cui finissero pari gli emiliani avrebbero la meglio visto gli scontri diretti in favore.

La classifica infatti vede l’Hockey Empoli quarto a quota 21 punti, il Bomporto invece si trova al momento secondo a quota 25 punti. Una rimonta ardua ma non impossibile, le ultime due giornate saranno decisive per capire chi accederà alla fase finale decisiva per stabilire le promozioni in Serie B. Un traguardo che per l’Hockey Empoli sarebbe davvero prestigioso. Guidano la classifica i Corsari Riccione a quota 36 punti, fanalino di coda invece Vecchia Viareggio a quota 2 punti. Ecco la formazione che è scesa in campo contro Bomporto: Errico, Cecchi, Pazzaglia, Bertini, M. Carboncini, Simonelli, Michi, Milcik, Rodio, Giorgetti. All.: Stefano Carboncini.