Hockey in line. Trasferta amara per gli estensi in Toscana

Un’ultima di campionato e trasferta toscana amara per il Ferrara Hockey in serie C, che perde e sfuma definitivamente il passaggio al prossimo turno.

Al ‘Pardini sporting center’ Lido di Camaiore (Lu), si è concluso il campionato del Ferrara Hockey contro i padroni di casa del Spv Vecchia Viareggio, fanalino di coda del campionato. Una cronaca della partita che ha visto un risultato finale netto a favore dei toscani. Nel primo tempo, però, buona partenza degli estensi che erano passati in vantaggio con Lorenzo Perdita, poi il Viareggio prima pareggia e realizza altre due reti, all’intervallo 3-1 per i toscani. Nella ripresa reagisce Ferrara, che segna la seconda rete ancora con Lorenzo Perdita, ma poi il Viareggio segna in serie prima la quarta rete e poi la quinta definitiva. Al termine il risultato finale è 5-2 per i padroni di casa, tra gli estensi amarezza a campionato terminato in terza posizione in attesa delle prossime gare dell’ultima giornata.

Mario Tosatti