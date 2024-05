Hockey in line. Trasferta toscana per Ferrara Hockey

Ultima di campionato e trasferta toscana per il Ferrara Hockey in serie C. Domenica alle 17 al ‘Pardini sporting center’ a Lido di Camaiore si conclude il campionato del Ferrara Hockey contro i padroni di casa del Spv Vecchia Viareggio, fanalino di coda del campionato. Questa partita anticipa l’ultima giornata del campionato di serie C dal girone C che sarà disputata il 25 maggio. Quindi fino a quella data, anche in caso di vittoria Ferrara non saprà se si sarà qualificata per la fase successiva. È chiaro che il Bomporto resta la favorita per passare il turno avendo 1 punto di vantaggio rispetto alla formazione estense, che cercherà di difendere in casa quando ospiterà il Parma. Infatti, con una giornata al termine la formazione del Bomporto si trova seconda a 27 punti, col Ferrara Hockey con 26 punti. Tutto, quindi, si deciderà in quest’ultimo turno. Mario Tosatti