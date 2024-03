Hockey in Line. Un successo e due sconfitte per Ferrara Hockey nel weekend

Il Ferrara Hockey conquista una vittoria e due sconfitte, di cui una solo ai rigori. Un fine settimana intenso per l’hockey femminile, che nella settima giornata del campionato di serie ha disputato tre partite, due contro la formazione piemontese di Torre Pellice e la capolista Civitavecchia, tutte al pattinodromo ‘Giorgio Burani’ di Ferrara. Nell’ordine sabato sera le ragazze estensi hanno affrontato il Torre Pellice, conquistando una bella vittoria per 3 a 1. La successione delle reti nel primo tempo passa in vantaggio le ospiti, poi arriva il pareggio del Ferrara Hockey con Maddalena Tiatto, poi prima dell’intervallo seconda rete estense con Giulia Dalla Bà. Nella ripresa a cinque minuti dal termine arriva la terza rete di Nadine Zaccherini. Nella prima della due partite di domenica, le ragazze del Ferrara Hockey sono scese in campo ancora contro il Torre Pellice, per una gara con molte reti e decisa solo ai tiri di rigore. Le reti per le ferraresi sono state realizzate da un bel poker di Maddalena Tiatto, vera protagonista di questo fine settimana. Le due formazioni vanno ai tiri di rigore, dove le piemontesi sono state più precise e conquistano due punti, mentre Ferrara un punto. Nella terza ed ultima partita di giornata, il Ferrara Hockey nulla ha potuto contro il Civitavecchia, formazione capolista del campionato, perdendo con il risultato di 4 a 1, la rete per le ferraresi è stata realizzata da Martina Compiani.

m.t.