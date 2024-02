Hockey in linea serie B. E dopo la Coppa è big match in via Ribolle: la Libertas difende il 2° posto col Viareggio La Libertas Hockey Forlì ha conquistato l'argento alla Coppa Italia e ora si prepara per una sfida cruciale in Serie B contro i Bad Boars di Viareggio. Il secondo posto è in gioco, con i Warpigs determinati a confermare la loro intensità.