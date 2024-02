HOCKEY IN LINEA SERIE B. I Warpigs cercano l’impresa in Coppa contro la corazzata Vicenza campione d’Italia

Con il campionato di hockey in linea ancora in pausa, la Libertas Forlì scende in campo alle 16 sul neutro di Padova: i Warpigs contenderanno la Coppa Italia di serie B alla corazzata Mc Control Vicenza, nobile decaduta dalla serie A. Basti dire che i veneti sono tuttora campioni d’Italia in carica ma, per motivi societari, dopo lo scudetto sono ripartiti dalla B. Categoria che stanno letteralmente demolendo: 10 vittorie in 10 partite, 106 gol segnati e appena 8 subiti. "Sappiano di non essere i favoriti – dicono i biancoazzurri di via Ribolle –, ma i ragazzi di coach Rizzoli cercheranno di giocare una partita grintosa e generosa". Il match sarà disponibile in diretta streaming sul canale YouTube della Fisr, la federazione sport rotellistici.

e. ma.