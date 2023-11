Hockey in linea serie B. Scontro al vertice amaro per i Warpigs

Serata da dimenticare per la Libertas Hockey Forlì, che a Vicenza nello scontro al vertice cade 8-0. Già dalle prime battute Vicenza prende in mano le redini dell’incontro e ai biancazzurri concede poche occasioni, peraltro non sfruttate. "Anche il poweplay, come già visto in altre partite, è da rivedere – dicono dallo staff dei Warpigs –, come lo sono alcune ‘non decisioni’ arbitrali". Le altre gare: doppia trasferta per Civitavecchia, che vince 7-0 in casa dei Mammuth Roma e poi cade 7-2 in casa della Spv Vecchia Viareggio. Classifica: Vicenza 12; Forlì 9; Vecchia Viareggio 6; Civitavecchia 3; Mammuth Roma 0.