Hockey in linea serie B. Warpigs a valanga

Partenza a mille per la Libertas Hockey Forlì, che in gara1 dei playoff di serie B inline schianta 9-1 i Bad Boards Viareggio. I ragazzi di coach Rizzoli dominano la partita dall’inizio alla fine, giocando bene e sviluppando continue azioni insidiose.

Tanto che già dopo appena 7 minuti si sta già sul 3-0 per i Warpigs: una doppietta di Bernardoni e Carli portano avanti i biancazzurri. Lilli accorcia le distanze, ma i padroni di casa allungano con Cimatti, Bernardoni ed ancora Cimatti. Il 6-1 non cambia fino agli ultimi otto minuti, quando ancora Bernardoni (poker per lui) e la doppietta di Astolfi fissano il punteggio sul 9-1 finale e regalando già il primo match point della serie per la semifinale.

"Sabato prossimo quando andremo a Viareggio per gara2 ci aspetterà sicuramente una partita diversa, più tosta – dicono da via Ribolle guardando già al futuro –, per cui meglio prepararsi fin da subito".

Marcatori: 4 Bernardoni, 2 Cimatti e Astofli, 1 Carli.

Altra semifinale: Vicenza ha espugnato Civitavecchia per 4-1.

e. ma.