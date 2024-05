Hockey in linea serie b. Warpigs, sfuma la promozione. Ma tra gli applausi

È servita gara3 alla superpotenza Vicenza per conquistare la serie A e per avere ragione di un’ottima Libertas Forlì, che ha combattuto fino alla fine del terzo incontro, dimostrando di essere un’avversaria di tutto rispetto. Dopo aver vinto gara1, i Warpigs sono saliti in Veneto con un’impronosticabile chance promozione. E in gara2, anche se Vicenza si è imposta in maniera netta nel risultato (6-1 il finale, unica rete di Carli su assist di Bernardoni), i biancazzurri sono comunque usciti a testa alta. Così come poi gara3, che i padroni di casa hanno vinto per 3-0.

Ma nel mezzo dei festeggiamenti, non sono mancati i complimenti e le strette di mano a capitan Guerzoni e compagni: Forlì ha forse la consapevolezza che l’appuntamento con la serie A è solo rimandato.

"Per un po’ abbiamo sognato, perché era giusto così – commenta la società di via Ribolle –. Siamo stati sconfitti da una squadra sicuramente più forte ma che più volte siamo riusciti a mettere in difficoltà. In gara2 abbiamo giocato alla pari per metà del primo tempo, sfiorando in più occasioni la rete, in gara3 invece non abbiamo mai mollato, nonostante Vicenza ci abbia messo alle corde. Questo fa pensare che Forlì, squadra composta praticamente da ragazzi, meriterebbe qualcosa in più". Ora la stagione è finita: "È il tempo di riflettere e di progettare su questo gruppo, che potrà darci grandi gioie e soddisfazioni. Bravi tutti, a partire da coach Rizzoli".

e. ma.