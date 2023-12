Hockey in linea serie B. Warpigs sul difficile campo del Viareggio

Dopo un turno di riposo, torna in campo la Libertas Forlì per la nona giornata di serie B di hockey inline, con un match sicuramente non facile. I Warpigs, infatti, scenderanno in campo alle 17.30 alla palestra Apuana, nel quartiere Varignano di Viareggio, dove saranno ospiti della Spv Vecchia Viareggio. "Ci aspetta un match decisamente ostico, e la partita si prospetta incandescente – dicono dal pattinodromo di via Ribolle –, entrambe le formazioni puntano ai tre punti. I toscani proveranno ad accorciare in classifica, mentre noi dovremmo provare ad aumentare il distacco".

Nel turno scorso si sono giocate Civitavecchia-Vecchia 1-2 e Mc Control Vicenza-Mammuth Roma 16-0. Oggi si gioca anche Vicenza-Civitavecchia (riposano i Mammuth Roma).

e. ma.