Hockey indoor. Bondeno in campo con gli under 16

Domenica scorsa sono scese in campo le formazioni Under 16 maschili e femminili dell’HC Bondeno. A Bondeno sono scesi in campo i ragazzi allenati dalla coppia Pritoni Sgarbi, che hanno incrociato i bastoni contro i preparati veneti del CSP San Giorgio e del Cus

Padova. Entrambi gli incontri hanno portato alla sconfitta per i matildei (0-4 e 1-11), che hanno pagato la minore esperienza rispetto agli avversari, giocando comunque in modo coeso e con alcuni buoni spunti. Di Borgatti il gol matildeo con il Cus Padova. A Bologna sono scese in campo in contemporanea le ragazze Under 16, allenate dalla coppia Pazzi-Hussain. Il primo incontro, con i padroni di casa di Bologna, si è concluso per una bella vittoria per 6-1, il secondo con la vittoria per 4-1.