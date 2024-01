Hockey Indoor. Bondeno prima cade di misura e poi si riscatta battendo Bologna

Si sono giocate sabato scorso, nell’impianto di Castello d’Agogna, le ultime due giornate della regular season del campionato nazionale Serie Elite Indoor per l’Hockey Bondeno.

Mister Pritoni deve rinunciare a Hussain, reduce da affaticamento muscolare, e convoca il giovane Panicali. Per il resto rimangono confermati gli undici giocatori scesi in campo il sabato precedente. Nel primo incontro i matildei incrociano i bastoni con l’HP Valchisone, in una sfida che ha da sempre riservato forti emozioni. E’ Succi a portare in vantaggio i suoi, su assist di Muzzioli. Poi è il Valchisone a

ribaltare il risultato. Muzzioli pareggia i conti da vero fuoriclasse, con un gol da applausi. Nella seconda metà di gara il Valchisone trova altre due marcature, ma sempre Muzzioli, indiavolato, segna altri tre gol, per il poker personale, che portano in vantaggio i matildei. Nell’ultimo minuto di gioco il Valchisone segna il pareggio. L’HC Bondeno ha la palla del sorpasso su corner corto ad un minuto dal termine, ma il tiro di Muzzioli viene parato dal portiere avversario Dell’Anno. Sul rovesciamento di

fronte è invece il Valchisone a trovare il corner corto che porta il risultato sul 6-5, con cui si chiude l’incontro. Nel secondo match di giornata, nel derby emiliano con l’HT Bologna, è ancora Succi a segnare il vantaggio, ancora su assist di Muzzioli. Il Bologna ribalta il risultato e si porta sul 2-1, ma Muzzioli pareggia il conto. La partita diventa più nervosa del previsto, ma nel secondo tempo prima Alessandro Calzolari, poi ancora Muzzioli, fissano il risultato sul 4-2 per l’HC Bondeno. Buone le prestazioni di tutti i giocatori scesi in campo, ottime le prove di entrambi i portieri, alternati con Nizzi schierato contro l’HP Valchisone e Calzolari nel derby,

chiamati in causa più volte ma sempre attenti e reattivi.