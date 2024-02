Hockey Indoor: con i fortissimi ungheresi dell’Epitok era uno spareggio per accedere alla categoria superiore e hanno vinto i magiari. Bondeno tra le big, ma il sogno sfuma all’ultimo

Sfuma all’ultimo respiro il sogno dell’Hockey Bondeno di conquistare uno dei due posti promozione nell’EuroHockey Indoor Club Challenge che si è giocato in questi giorni alla Bondi Arena. La gara di ieri contro i fortissimi ungheresi dell’Epitok era praticamente uno spareggio per accedere alla categoria superiore della coppa: i matildei hanno dovuto lasciare strada agli avversari col punteggio finale di 6-3, ma nel complesso possono ritenersi soddisfatti di un torneo giocato ad altissimo livello, alla pari con le big dell’Est Europa.

E la dimostrazione è arrivata nella sfida del sabato sera, stravinta per 10-4 contro gli sloveni del Triglav Predanovci, ma già nelle due gare del venerdì Bondeno aveva sorpreso in positivo grazie ai netti successi su Vilnius (6-2) e Slavia Sofia (7-1).

Al cospetto delle big Epitok e Raça (seconda promossa della competizione) è mancato veramente poco per compiere il colpaccio e guadagnarsi l’accesso al piano più alto, ma mister Pritoni può in ogni caso essere orgoglioso dei propri ragazzi, che hanno entusiasmato il pubblico di Bondeno ed i curiosi accorsi alla Bondi Arena in questi tre giorni di grande hockey.

Al termine della manifestazione, la compagine matildea ha acquisito la consapevolezza di poter lottare al vertice anche in Europa, dopo averlo fatto negli ultimi anni in Italia, con uno scudetto conquistato ed una finale persa nella scorsa stagione.

Assieme agli ungheresi dell’Epitok, sin dalla vigilia considerati i favoriti, sono stati gli slovacchi del Raça a conquistare il secondo pass promozione: è proprio nella gara contro la formazione di Bratislava che Bondeno può recriminare qualcosina, vista la sconfitta di misura per 6-5 dovuta a dei minimi dettagli lasciati per strada.

Ma al di là di tutto, rimane la soddisfazione per l’organizzazione dell’evento e un torneo giocato ad altissimi livelli per tutti e tre i giorni.

Jacopo Cavallini