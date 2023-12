Hockey Indoor: contro Bonomi e Bologna. Doppio appuntamento per l’Hockey Bondeno

Grande trepidazione in casa HC Bondeno, che oggi sarà in scena a Castello d’Agogna (PV) nella terza e quarta giornata della Serie Élite del campionato indoor.

Alle 11.30 i matildei incroceranno i bastoni con i padroni di casa della SH Paolo Bonomi, mentre alle 13.30 li attende il derby con l’HT Bologna, squadra neopromossa, ma sempre molto preparata e con a disposizione il capitano della nazionale Amorosini. Dopo le due sconfitte di sabato scorso ad opera di HC Bra e HP Valchisone, i campioni d’Italia in carica sono alla ricerca di punti importanti per il cammino in campionato.

Mister Pritoni, con il rientro dei nazionali Muzzioli, Succi e Calzolari dal raduno di Pisa, potrà contare su tutto il gruppo e solo all’ultimo deciderà i dodici giocatori che scenderanno in campo.

Queste le parole di Pritoni alla vigilia: "Dispiace non aver portato a casa punti sabato scorso, quando siamo riusciti a raddrizzare entrambe le partite dopo essere passati in svantaggio con errori di gioco evitabili. Oggi dovremo essere più concentrati e più concreti, e non avere cali di tensione che portano a situazioni di difficoltà.

Dobbiamo imparare a non avere troppa frenesia e capire meglio i tempi di gioco. Affronteremo due squadre preparate, farci trovare pronti e dare il 101%. Rispetto a sabato scorso mi aspetto mi aspetto umiltà, concretezza e attenzione a non ripetere gli errori delle ultime partite".

Ecco i giocatori a disposizione di Pritoni per il doppio incontro di domani: Nizzi,

Calzolari S, Calzolari A, Bergamini An, Bergamini Al, Tartari, Consoli, Valencia,

Hussain, Muzzioli, Succi, Merighi, Fedossenko, Bartneuski e Fergnani.

re. fe.