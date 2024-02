Hockey Indoor. Giovanili matildee sugli scudi. Primo posto per l’under 10

Domenica di hockey giovanili per l’HC Bondeno, che ha visto il settore promozionale scendere in campo a Reggio Emilia per il circuito Nord Est. I matildei hanno presentato formazioni Under 8, 10 e 12, accompagnati dai coach Piganti, Ghisellini, Gualandi e Pazzi.

Queste le parole di coach Piganti, al ritorno dalla trasferta: "Siamo contenti delle prove dei ragazzi, l’Under8 ha raggiunto il terzo posto, dimostrando netta crescita soprattutto nella finale per il podio. L’Under12 è stata fermata dall’HC Riva solamente agli shot out nella finale per il primo posto, mentre l’Under10 ha conquistato il primo posto".