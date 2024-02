Hockey indoor. Il Città del Tricolore saluta la A2

Finale di stagione amaro per l’Hockey Città del Tricolore, che saluta la Serie A2 maschile indoor chiudendo al secondo posto il girone dei playout, tornando così dopo una sola stagione in B. Nel triangolare andato in scena a Castello d’Agogna (Pavia), la formazione cittadina si aggiudica il primo match col CusCube Brescia, con un 5-3 che ha come protagonista Boiardi: il capitano firma una doppietta e spiana la strada ai suoi, che vanno a segno anche con Sajid, Gianolio Lopez e Pellegrini.

Nel match decisivo, però, arriva una sconfitta per 5-2 contro Villafranca, che taglia così il traguardo della salvezza: non bastano il provvisorio 1-0 firmato dal solito Sajid e Pellegrini per mantenere la categoria.

Una vera e propria beffa, se si pensa che la settimana prima il Tricolore aveva perso all’ultimo minuto la possibilità di qualificarsi ai playoff promozione.