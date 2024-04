Hockey Inline. Bomporto, le nuove leve stupiscono. Alle finali nazionali in tre categorie

Con la Serie C maschile ad un passo dalla qualificazione ai playoff per la promozione in serie B, e le ragazze che difendono il secondo posto nel campionato loro riservato, che consente una semifinale più agevole, la Scomed Bomporto festeggia anche un prestigioso traguardo a livello giovanile, con la qualificazione alle finali nazionali di tutte e tre le categorie a cui era iscritta. A partire dal 1 maggio vedremo la categoria Under 12, campione regionale, affrontare a Bomporto la formazione di Ferrara, mentre a Legnaro (PD) la formazione Under 16, terza classificata nel girone regionale, prova a sovvertire i pronostici contro i padroni di casa della Fox. Completerà il programma dei quarti la Under 14, seconda classificata in regione, che il 5 maggio affronterà il Cittadella a Bomporto. Se i risultati senior confermano la crescita, i successi a livello giovanile testimoniano la bontà del vivaio bomportese, su cui la società di Angelo Lucchini ha costruito il proprio progetto sportivo.

r.c.