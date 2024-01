Hockey inline. In via Ribolle semifinale di Coppa Italia: la Libertas punta al pass contro Viareggio

Importante match quello che si disputa alle 19.30 al pattinodromo di via Ribolle. A sfidare La Libertas Hockey Forlì per le semifinali di Coppa Italia ci saranno i Bad Boars Viareggio. Una partita da dentro o fuori, che porterà la vincitrice a disputare le finali il prossimo 11 febbraio. "I nostri ragazzi arrivano da una bella vittoria in campionato sabato scorso contro i Mammuth Roma – dicono dalla società biancazzurra –, ma dobbiamo restare carichi, perché i toscani non verranno in Romagna per fare una gita, quindi bisognerà provare a tenere alta la concentrazione per portare a casa la qualificazione". Nell’altra semifinale, oggi alle 16, incroceranno le mazze la Mc Control Vicenza e gli Snipers Tencoalt Civitavecchia.

e. ma.