Hockey Inline Serie B. Bernardoni, due gol che lanciano i Warpigs

Libertas Warpigs Forlì-Snipers Civitavecchia è stato un match molto equilibrato vinto poi 5-2 dai padroni di casa. Sono stati i laziali ad andare in vantaggio, gelando la difesa di casa, ma i Warpigs hanno pareggiato subito con Carli per poi passare in vantaggio con Castagneri. Ma a 4’ dalla fine del primo tempo Civitavecchia ristabilisce la parità. Nella seconda frazione Bernardoni spezza l’equilibrio, stavolta definitivamente, poi Ballarin segna il punto della sicurezza. E a pochi secondi dal fischio finale di nuovo la rete di Bernardoni.

Marcatori: 7’ pt Carli, 14’ pt Castagneri, 7’ st e 20’ st Bernardoni, 17’ st Ballarin.

L’altra partita: Mammuth Roma-Viareggio 2-13. Riposava Vicenza.

Classifica: Vicenza 27; Forlì 21; Vecchia Viareggio 17; Civitavecchia 7; Mammuth Roma 0.