Hockey inline serie b. I Warpigs dilagano con 4 gol in 6 minuti

Importantissima vittoria perla Libertas Forlì, che nella 14ª giornata di serie B inline ha la meglio sulla Spv Vecchia Viareggio per 5-2: un risultato che consolida il secondo posto. Nonostante il punteggio, però, non è stato semplice per i Warpigs che hanno dilagato solo nel finale. Trafitti a causa di una leggerezza (0-1), hanno pareggiato dopo una decina di minuti con Bernardoni. Ma a pochi secondi dalla sirena del primo tempo, arriva un nuovo vantaggio del Viareggio. La porta ospite sembra stregata: il pari arriva a 6’ dal termine con Cimatti, e a quel punto i Warpigs dilagano. Marcatori: 14’ pt e 15’ st Bernardoni, 14’ st Cimatti, 15’ st Castagneri, 19’ st Mazzoni.

Altre partite: tour laziale per Vicenza, che il sabato ha battuto i Mammuth Roma 0-9 e, l’indomani, Civitavecchia 2-10.

Classifica: Vicenza * 36; Forlì 24; Viareggio * 20; Civitavecchia 7; Mammuth Roma * 0.

* = una partita in più.