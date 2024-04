Hockey inline serie B. Warpigs, arriva Vicenza. Poi via con i playoff

Ultima di campionato regolare per la Libertas Hockey Forlì, che alle 19.30 ospita al pattinodromo di via Ribolle la capolista Mc Control Vicenza. Un match terribilmente difficile per i Warpigs, "ma che i nostri ragazzi affronteranno sicuramente con la tenacia necessaria – dicono dalla società biancazzurra –, perché nonostante il secondo posto matematico, giocare contro squadre di questo livello offre sempre motivazioni eccezionali". La curiosità nel vedere cosa succederà nella pista di casa per l’ultima curva di campionato c’è, ma c’è anche la consapevolezza che i Warppigs con la testa sono già proiettati in chiave playoff: sabato prossimo affronteranno in terra toscana la Spv Vecchia Viareggio. L’altra partita di oggi: Snipers Tecnoalt Civitavecchia-Mammuth Roma; riposo per la Spv Vecchia Viareggio.

e. ma.