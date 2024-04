Hockey inline serie B. Warpigs, in via Ribolle la finale d’andata

Ecco la tanto rincorsa finale per la A. La Libertas Hockey Forlì ci è arrivata al termine di una stagione estremamente positiva, con tanto di secondo posto e finale di Coppa Italia. Ma, soprattutto, i biancazzurri hanno dimostrato "una maturità in continua crescita – dicono da via Ribolle –, riuscendo a creare un gruppo fantastico". Contro Vicenza sarà comunque durissima: i Warpigs si troveranno di fronte una vera e propria schiacciasassi, che fin qui ha saputo solo vincere. "Non ci resta che finire bene la stagione, affrontando un avversario nettamente più forte con grinta e convinzione a partire già dal primo match".

Gara1 andrà in scena stasera al pattinodromo di via Ribolle, con inizio alle 19.30; il prossimo fine settimana in terra veneta gara2 e l’eventuale gara3.

e. ma.