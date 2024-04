Hockey. La corsa della Symbol: alle 18 riceve Seregno per un sogno chiamato A1

La stagione dell’hockey modenese entra nel vivo, con tutte le modenesi impegnate in un finale di regular season quanto mai acceso: in A2 la Symbol Amatori ha riaperto la corsa alla promozione in A1, ed ora avrà cinque giornate, ed uno scontro diretto, e parecchie trasferte insidiose. Intanto oggi si comincia ricevendo alle 18 al PalaRoller di Montale l’Hockey Seregno, formazione di bassa classifica, ma con poco da perdere: i gialloblù devono per forza vincere, con un occhio a Novara, dove la capolista Azzurra riceve Thiene, secondo con i modenesi. In serie B ci sarebbe un turno di riposo, ma in settimana si è giocato il recupero tra le due capoliste del girone, Pico Mirandola e Correggio: fino a 14 secondi dalla fine i gialloblù di Farina conducevano di misura, e con una vittoria erano di fatto promossi alle finali Nazionali, ma una disattenzione difensiva ha regalato il pari ari reggiani, che comunque rimangono dietro per differenza reti, in attesa dell’ultima giornata il 27 Aprile. Oggi in pista alle 19 la seconda squadra dell’Amatori, di scena contro l’Amatori Pesaro ancora fermo al palo. Si gioca anche nel campionato di serie C di Inline, con un delicatissimo impegno interno anche per gli Scomed Bomporto che alle 19 ricevono l’Empoli terzo in classifica, staccato di un punto proprio dai modenesi: a tre giornate dalla fine serve una vittoria, per difender il secondo posto che vale i playoff per la promozione in serie B.

r.c.