Hockey. La Symbol Amatori in trasferta a Thiene

Fine settimana di importanti verifiche esterne, per le squadre modenesi in pista: ferma ancora la Serie B di hockey a rotelle, che tornerà in campo solo sabato prossimo con il derby modenese, il calendario propone esami importanti per Symbol Amatori nel torneo di A2 di hockey Pista, e Scomed Bomporto in serie C di hockey inline. Il torneo delle otto ruote in linea inizia il girone di ritorno, e la squadra gialloblù vuole proseguire, domani a Ferrara, la striscia vincente che dura da quattro gare, che l’ha proiettata al secondo posto in classifica. La striscia della Symbol Amatori è più corta, dura da sole due partite, ma la trasferta a Thiene, sulla pista di una avversaria tradizionalmente abituata alle parti nobili della classifica, deve servire a certificare che la squadra modenese abbia svoltato, dopo l’inizio traumatico, che di fatto l’ha tolta dalla corsa alla promozione: la vittoria con Correggio ha mostrato un approccio diverso, che fa ben sperare per un futuro in cui la squadra possa almeno togliersi tante belle soddisfazioni.

r.c.