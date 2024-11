Hockey. L’Amatori affronta Correggio. In palio le semifinali di Coppa

Cinquanta minuti delicatissimi, e decisivi, sono quelli che attendono quest’oggi alle 18, al PalaRoller di Montale, l’Amatori 1945 Modena, che contro la Bdl Correggio si gioca la qualificazione alle semifinali della Coppa Italia di A2 di hockey Pista: chi passa il turno troverà lo scomodissimo Hockey Thiene, in una sfida che probabilmente si ripeterà, forse per la promozione, anche nel campionato che inizia la prossima settimana. Con tre punti di vantaggio, ai gialloblù di Farina potrebbe bastare anche un pareggio è lecito aspettarsi una sfida molto intensa: ala stessa ora una Pico Mirandola in formazione più che rimaneggiata per infortuni ed assenze per lavoro, va senza molte speranze a Scandiano per chiudere la Coppa. Mentre la Coppa Italia di serie B di hockey pista gioca la penultima, con la Pico Mirandola che riceve alle 18 Pesaro, e l’Amatori Modena che domani ospita Correggio, nel torneo di C di hockey inline la Scomed Bomporto esordisce in casa alle 19 in Via Verdi optando Ferrara già battuta in Coppa Italia, con il dichiarato obiettivo di proseguire a vincere, per puntare ai due posti che valgono la qualificazione alla seconda fase, e conseguentemente alla serie B per la prossima stagione. r.c.