HOCKEY. L’ex rossonero Checchi ds del Follonica

L’ex rossonero Riccardo Checchi (nella foto) è il nuovo direttore sportivo del Follonica Hockey. Ironia della sorte il ritorno sulla scena di Checchi si lega a un club che in questo momento occupa il quarto posto in classifica, dietro di un punto dall’Hockey Sarzana Gamma Innovation. Riccardo Checchi è una bandiera dell’hockey sarzanese avendo giocato con i colori dell’Aps Sarzana raggiungendo il primo storio traguardo della A2 a metà anni ’80 per poi tornare qualche anno fa in A1 nel ruolo di direttore sportivo. E anche da spettatore, è rimasto sempre molto legato all’ambiente sarzanese. E’ stato ds anche al Forte dei Marmi la sua città di origine e residenza. Con la sua esperienza e personalità andrà a dare una mano al club maremmano, colpito dalla prematura scomparsa del direttore sportivo Simone Pantani che si è spento a inizio gennaio a soli 54 anni.