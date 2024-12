Hockey. Male l’Amatori, Mirandola battuta ma a testa alta

Situazione da paradossale deja-vu per l’Amatori Modena, nel campionato di A2 di hockey Pista: proprio come l’anno scorso, i gialloblù si fanno battere in casa 3-2 da una matricola vicentina, l’anno scorso Breganze e quest’anno Valdagno, complicandosi un po’ la vita. Rispetto all’anno scorso però, quest’anno ci saranno i playoff a consentire di tornare in corsa per la A1 fino alla fine, a patto però, che a differenza di quanto successe l’anno scorso, Moncalieri e compagni non aspettino la quinta di campionato per riprendere a vincere. Tra il bene ed il male il debutto della Pico Mirandola, che perde in casa 8-3 con l’ambizioso Breganze, ma giocando per tre quarti una partita gagliarda, a viso aperto, tanto da riuscire a portarsi in vantaggio a metà ripresa: peccato però, che a quel punto i gialloblù perdano completamente di lucidità, commettendo errori grossolani soprattutto in difesa.

I risultati. Campionato A2, 1^G.: Amatori Modena – Valdagno 2-3; Montecchio Precalcino - Correggio 2-3; Pico Mirandola – H. Breganze 3-8; H. Thiene – R. Bassano 2-2; H. Trissino – Seregno 7-2; Riposa: Scandiano. Classifica: Breganze, Trissino, Valdagno e Correggio punti 3, Thiene e R. Bassano 1, Scandiano (*), Montecchio Pr., Amatori Modena, Seregno e Pico Mirandola 0. Coppa Italia B, 10^G.: Correggio – Pico Mirandola 6-6; Amatori PS – Scandianese 1-3; Riposa: Amatori MO.

Classifica: Scandianese punti 22, Correggio 14, Amatori PS ed Amatori MO 7, Pico 6. Serie C Inline, 2^ G.: Gufi PR – Empoli 1-6; Ferrara - Camaiore 0-10; Junior - Forlì 3-4; Scomed Bomporto - Riccione 3-2 Drig.

Classifica: Camaiore (3) punti 9, Scomed (3) e Riccione (4) 8, Empoli (3) 6, Gufi (5), Forlì (3) 3, Junior (3) 2, Ferrara (4) 0. Tra parentesi le partite giocate. (*) = una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni