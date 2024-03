Hockey Monza in sospeso tra la Coppa e la salvezza

La sfida ha un suo prestigio, ma l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar ne avrebbe fatto volentieri a meno. Come dire che il quintetto monzese, venerdì sera impegnato nel confronto di Coppa Wse con il Gamma Innovation Sarzana (ore 20.45, PalaBiassono), in questo momento è concentrato nella rincorsa alla salvezza. La compagine spezzina, vittoriosa nell’andata dei quarti per 8 a 1, è nettamente favorita per il passaggio alle finali a quattro. La partita di Coppa farà da preludio al posticipo di campionato: in questo caso Monza e Sarzana si affronteranno, ma in Liguria, mercoledì 20 marzo.

La formazione allenata da Tommaso Colamaria cercherà di spezzare la serie di sei sconfitte consecutive. L’ultimo lampo vittorioso di Galimberti e compagni risale al 27 gennaio: poi, dopo l’affermazione interna con il Sandrigo, sono arrivate le battute d’arresto con Trissino, Grosseto, Bassano, Giovinazzo, Valdagno e Follonica. Quest’ultimo sabato ha espugnato il PalaBiassono per 6 a 3. Un risultato che ha spinto l’Hrcm ancora più vicino al gorgo dei playout. Monza, ferma a quota 20, è ora distante sette punti dalla posizione che varrebbe la salvezza diretta.

Gianni Gresio