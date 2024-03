Hockey. Monza ko in Europa. Va avanti Sarzana

Tutto secondo le previsioni: Sarzana elimina l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar e approda alle finali a quattro di Coppa Wse 2024. I liguri, già vittoriosi all’andata 8-1, hanno ribadito la propria superiorità imponendosi 6-3 al PalaBiassono. Monza ha comunque provato a reagire, nel tentativo di spezzare una serie nera lunga ormai sette sconfitte: sei in campionato, l’altra col Sarzana in Coppa. Il primo tempo si era chiuso sul 2 a 1. Alla rete rossonera di Ortiz, i padroni di casa avevano orgogliosamente risposto con Matteo Galimberti ed Elia Petrocchi. Nella ripresa, però, gli ospiti hanno preso il largo grazie anche a una tripletta dell’inossidabile Domenico Illuzzi, 35 anni. Mercoledì (ore 20.45) si replica sulla Pista Vecchio Mercato di Sarzana. In questo caso i punti saranno validi per il campionato: le due formazioni si affrontano nel recupero dell’11esima giornata di ritorno. L’Hrcm, terz’ultimo e ormai quasi certo di disputare i playout, dovrà comunque cercare di racimolare più punti possibili nei rimanenti tre incontri: le tre partecipanti ai playout, infatti, si porteranno in dote la metà dei punti conquistati nella stagione regolare. "Mercoledì – ammette il capitano Matteo Galimberti – sarà tutta un’altra partita, loro saranno un’altra squadra. Questa volta, intanto, nel primo tempo abbiamo tenuto botta".

Gianni Gresio