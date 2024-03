Hockey. Ortiz prosegue in rossonero. I giovani al raduno Promote

L’argentino Facundo Ortiz (nella foto) vestirà ancora la maglia rossonera anche nella prossima stagione. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation sta già guardando al futuro, tra le prime mosse è arrivata la firma sul contratto di Ortiz che rimarrà nel club sarzanese mentre, come previsto, ci sarà la partenza dell’altro talento argentino Joaquin Olmos arrivato la scorsa estate per una stagione fino a ora di grande qualità che lo ha messo all’attenzione di diversi club italiani e europei. Intanto la società sarzanese presieduta da Maurizio Corona si sta preparando a ospitare l’arrivo di tanti giovani nel raduno Promote indetto dalla Federazione in programma domenica al centro sportivo del Vecchio Mercato. Sono stati convocati diversi atleti dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation. Nella categoria under 13 ci saranno Riccardo Beggi, Francesco Lagomarsini, Tommaso Traina. Nella classe under 15: Edoardo Baudinelli e Kevin Farina. Under 17: Giampiero Andreani, Carlo Vanello. Nella categoria femminile non agonistica figurano Lavinia Neri, Amelia Senatore e Camilla Taddei mentre il dirigente Alessio Bianchi fa parte dello staff organizzatore.