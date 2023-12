Hockey. Pico passa in Coppa, Symbol ko

Weekend dai due volti per l’hockey modenese, che da un lato festeggia la qualificazione della Pico Mirandola alla seconda fase di Coppia Italia di Serie B, e dall’altra trepida per la Symbol Amatori, che con la sconfitta per 4-3, patita domenica sera a Novara, ha visto un po’ complicarsi il proprio cammino nella Coppa Italia di A2. I gialloblù mantengono comunque il primo posto in classifica nel girone A, ma a due turni da termine potranno festeggiare la qualificazione solo vincendo sabato prossimo con Correggio in casa, ed almeno pareggiando nell’ultima gara della prima fase a Scandiano.

HOCKEY, COPPA ITALIA SERIE A2, 8^G.: Azzurra NO – Symbol Amatori 4-3; Seregno – Scandiano 2-2; Riposa: Correggio.

CLASSIFICA: Symbol Amatori (6) punti 12, Scandiano (6) ed Azzurra (7) 10, Correggio (6) 9, Seregno (7) 5.

COPPA ITALIA SERIE B, 10^ G.: Amatori MO – Scandianese 5-2; Amatori PS – Pico Mirandola 1-2; Riposa: Correggio.

CLASSIFICA: Pico Mirandola (8) punti 21, Rot. Scandianese (8) 15, Correggio (8) 10, Amatori Modena (8) 9, Amatori PS (8) 4. r.c.