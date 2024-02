Hockey pista A2 "A Breganze dopo il 5 a 1 abbiamo fatto i fenomeni ed è finita 5-5». Correggio è terza. Scandiano primo in classifica. Cupisti: "Ma più così presuntuosi»

Una classifica di Serie A2 di hockey su pista da stropicciarsi gli occhi: primo il Roller Scandiano ancora imbattuto a 17 punti, terza la Bdl Minimotor Correggio con 13, in mezzo l’azzurra Novara con 15. E anche se a fine torneo una sola squadra sarà promossa in Serie A1, è lecito sognare, perché le due formazioni reggiane sino ad oggi, oltre a cogliere tanti punti, hanno pure mostrato un hockey di qualità Scandiano. Il Roller si deve però mangiare le dita perché a Breganze era in vantaggio per 5 a 1 a 18 minuti dalla fine della partita. Poi cosa è successo? Ce lo spiega mister Alessandro Cupisti: "Dopo il 5 a 1, ognuno è diventato un fenomeno: abbiamo giocato da presuntuosi, anzi, non abbiamo più giocato. Per vincere bisogna lottare su ogni palla, niente è scontato: dobbiamo riprendere il filo del discorso, soprattutto mentale". E’ successo che il Breganze, che pure aveva segnato il primo gol in modo irregolare, è salito di tono, sino a raggiungere il 5 a 5. E nel finale Scandiano ha pure rischiato di perdere. Roller con Raveggi tra i pali, Deinite, Rocha, Barbieri e Cinquini (1 gol) nello starting five; poi Busani (3), Ganassi (1), Fontanesi e Vecchi.

Correggio. Gara molto precisa della Bdl Correggio che super il Seregno per 5 a 1, primo tempo 2 a 0 per la doppietta di Casari. Dopo il 2 a 1 degli ospiti, per Correggio in gol Menendez, Caroli e Casari. A referto, mister Granell ha portato anche i portieri Salines e Federico Pedroni, oltre agli esterni Holban, Maniero, Amatulli e Manuele Pedroni. La formazione correggese gioca una gara molto attenta, lascia pochissimo spazio agli avversari e anche in virtù di una bella prestazione del portiere Salines porta a casa i tre punti. A decidere l’incontro è stata la tripletta di Diego Casari, classe 2002, che ha saputo sfruttare al meglio le opportunità create. E domenica prossima al PalaPietri di Correggio, è già tempo di derby.

c.l.