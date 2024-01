Hockey pista a2. Il Roller Scandiano doma l’Amatori Modena

ROLLER SCANDIANO

8

AMATORI MODENA

4

ROLLER SCANDIANO: Vecchi, Rocha, Deinite, Cinquini, Barbieri; Gioele Ganassi, N. Busani, Fontanesi, R. Busani, Deinite. All. Cupisti.

AMATORI MODENA: Moncalieri, Beato, De Tommaso, Ehimi, Tudela; Capalbo, Cunegatti, D. Vaccari, Bozzetto, M. Vaccari. All. Farina.

Arbitro: Toti di Salerno.

Reti: pt 3’ Cinquini, 5’ e 7’ Deinite, 22’ Capalbo, 23’ Cinquini, 24’ Deinite; st 4’ Rocha, 5’ Bozzetto, 12’ Ehimi, 14’ Deinite, 17’ Busani, 17’ Beato.

Note: al 24’ s.t. infortunio al capo per Tudela, trasportato al pronto soccorso.

Nel campionato di Serie A2, un eccellente Roller Scandiano doma l’Amatori Modena sull’8 a 4, al termine di una partita dominata. Al 7’ è già 3 a 0 per i rossoblù, poi dopo la piccola reazione ospite sul 3 a 1, il Roller ingrana le marce alte e se ne va via in scioltezza. Deinite festeggia con un poker personale, bella la doppietta di Ernest Cinquini (nella foto), primo gol in campionato per Rocha.

SERIE B. La Rotellistca Sasco Scandianese ha sconfitto il Cremona per 6 a 3. Mister Barbieri ha portato a referto Rinaldi, Vivi, Pozzi (1 gol), Consiglio (3), Castaldi; Giardina (2), Gabriele Ganassi, Berti, Gimeno e Greta Ganassi.