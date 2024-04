Hockey pista a2. La Bdl Minimotor torna al successo dopo 5 turni

Nel campionato di A2 di hockey su pista la Bdl Minimotor torna al successo dopo cinque gare e lo fa contro la capolista Novara, sconfitta 5 a 4. Nella prima frazione avanti il Novara 1 a 0, poi il pareggio di Pedroni e il 3 a 1 degli ospiti. Nella ripresa il Novara controlla troppo e la Bdl butta il cuore oltre l’ostacolo, segnando quattro gol in otto minuti con Alessio Caroli (2, nella foto), Menendez e Amatulli. Poi è sofferenza, ma anche tanta gioia finale. Il derby tra Amatori Modena e Roller Scandiano finisce 5 a 3 per i locali che così raggiungono i rossoblù, anche se le prime quattro squadre sono raccolte in un sol punto. Scandiano va in gol con Busani e Cinquini; accorcia il Modena sul 2 a 1 e a inizio di ripresa il Roller segna il 3 a 1 con Deinite. I gialloblù non ci stanno e la reazione li porta sul 5 a 3 a 10’ dalla fine. I ragazzi di Cupisti sono in riserva e sprecano malamente alcune occasioni. Barbieri ha sbagliato due tiri diretti e dubbi hanno destato le reti annullate a Cinquini e Roca. Se convalidate, sarebbe stata tutta un’altra partita. Femminile. Per un soffio la Rotellistica Sasco non ferma la marcia del Valdagno verso il secondo posto. Le ragazze di Barbieri perdono in casa 2 a 1, capitolando solo su due tiri diretti. Ganassi para praticamente tutto, Berti accorcia a otto minuti dalla fine, ma poi manca lo spunto per un meritato pareggio.

Serie B. La Minimotor Correggio vince a Scandiano 2 a 1 con la Rotellistica Sasco e si porta in testa alla classifica. Locali in vantaggio al 4’ della ripresa con Giardina, poi pareggio di Simonelli all’11’ e rete al 20’ su rigore di Manuele Pedroni.

c.l.