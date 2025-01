Hockey pista A2: turno infrasettimanale. Correggio di misura. Roller, che impresa!

Doppio colpo delle reggiane: la Bdl Minimotor supera in casa il Seregno 4 a 3 (pt 2-2), mentre il Centro Palmer Roller Scandiano sbanca Valdagno vincendo 4 a 1 (pt 1-0). Correggio in realtà non gioca una gran partita: inizia bene andando sul 2 a 0 già al 5’ con doppietta di Casari e poi si perde; troppo distratta e, complici anche i quattro pali colpiti a portiere battuto, si fa rimontare sul 2 a 2, poi sul 3 a 3 a metà ripresa, prima del decisivo gol di Cinquini, il suo secondo stagionale.

Correggio di Granell con: Salines, Cinquini, Menendez, Tudela, Casari; Righi, Caroli, M. Pedroni, Holban, F. Pedroni. Seregno di mister Giaroni con Reggio, Pasquale, Fiazza, M. Tremolada, Chirino; L. Tremolada, Vaghi, Tessarolo, Duroni, Dimone. Ha arbitrato Fontana di Milano, le reti nel primo tempo al 2’31’’ e 4’22’’ Casari, 5’34’’ Chirino, 11’57’’ Pasquale; st 7’26’’ Casari, 10’19’’ Chirino, 13’44’’ Cinquini.

Il successo del Roller di Enrico Mariotti è quasi clamoroso: a Valdagno si presenta con un quintetto inedito (assenti gli infortunati Roca e Barbieri); in panchina c’è Stefani, poi due 15enni (Tommaso Montecroci e Riccardo Busani), un 14enne (Stephan Montanari) e il secondo portiere Raveggi. Ma chi va in pista dà veramente tutto, al punto che i 4 gol portano firme tutte differenti. Passa a fine primo tempo, allunga ad inizio ripresa, controlla la mezza rimonta locale e poi realizza i gol del 3 a 1 e 4 a 1 che chiudono la gara. Valdagno di Rigo con Checchetto, Cocco, Crocco, Tomba, Refosco; Piroli, Crosara, Antoniazzi, Busato, Zordan.

Scandiano con Vecchi, Deinite, Beato, Herrero, N. Busani; Stefani, Montecroci, Montanari, R. Busani, Raveggi. Ha arbitrato Nicoletti di Castelgomberto. Reti: al 22’23’’ Stefani; st 5’40’’ Deinite, 9’07’’ Cocco, 11’20’’ N. Busani, 20’44’’ Beato.

Ora la classifica sorride, al punto che già si parla di "big three", il Breganze al comando con 22 punti e una gara in più, su Correggio a 17 e Scandiano a 14. Ai play-off le prime quattro, con la vincente promossa in A1.

c.l.