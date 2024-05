Hockey pista. Brinda solo il Roller. Correggio naufraga. Sasco, che batosta

Nei campionati di hockey su pista brinda solo il Roller Scandiano nella Serie A2 maschile. Supera il Breganze per 9 a 5 e si consolida al secondo posto dietro all’Azzurra Novara, con ancora due turni da giocare, l’ultimo dei quali sulla pista piemontese.

Naufraga invece la Bdl Minimotor Correggio, perdono anche i due team femminili di Scandiano. Contro un Breganze sia pure incompleto si vede un Roller pimpante che va avanti 2 a 0, poi 2 a 1, 3-1 e 3-2; nel secondo tempo il Roller allunga e poi le difese si concedono alcune distrazioni, sino al 9 a 5 finale.

Scandiano di Cupisti con Raveggi, Nicolò Busani (3 gol), Deinite (1), Roca (1), Barbieri (3); Ganassi (1), Cinquini, R. Busani, Montecroci, Vecchi. Una Bdl formato vacanze perde a Seregno 7 a 1, siglando l’unico gol con Pedroni a 2’ dalla fine. Bdl di Granell con Salines, Menendez, Righi, Caroli, Pedroni; Amatulli Castiglioni, Holban, Gabbi e Tolomelli.

Nel campionato femminile, lotta il Roller Scandiano a Forte dei Marmi, ma perde di misura 4 a 3, primo tempo 1 a 1 e vantaggio 2 a 1 ad inizio ripresa. La squadra di Adriano Vaccari si è schierata con Bartalini, De Stefano (1), Malagoli, Villa, Messora (2); Prandi, Daccò, De Pietri, Teli.

Decisamente peggio sono andate le cose per la Rotellistica Sasco Scandianese, sconfitta in casa 8 a 1 dal fortissimo Matera, primo tempo 4 a 1. Le ragazze di Massimo Barbieri passano in vantaggio con Carla Marquez, ma poi subiscono la reazione delle lucane. La Sasco, che giocherà la final four, ha schierato Ganassi, Ferrarini, Berti, Marquez, Yacanto; Gallotta, Calia, Giardina, Pontrelli, Pisati.

