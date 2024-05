Hockey pista: campionati giovanili Under 11 e 15. Correggio sfiora il tricolore

Hanno preso il via le finali nazionali dei campionati giovanili di hockey su pista: a Camaiore era impegnato Correggio negli under 11, mentre a Castiglion della Pescaia erano presenti gli under 15 di Scandiano e Correggio. I nostri ragazzi sono stati bravi, ma è mancata la ciliegina sulla torta, se è vero che dopo gironi ben condotti, Scandiano ha perso la finale per il terzo e quarto posto, mentre Correggio ha perso addirittura quella tricolore. Lo stesso Correggio under 15 ha perso la finale di Coppa Italia e così la missione si chiude con due argenti correggesi, uno in campionato e uno in coppa. Correggio, allenato da Pablo Jara, ha fatto bene nell’under 11: nella prima fase ha battuto Pesaro 18 a 0 con 8 gol di Diego Jara, figlio di Pablo, poi ha sconfitto il Seregno 5 a 1, il Grosseto 10 a 3 e il Sandrigo 5 a 3, vincendo il girone. In semifinale ha sconfitto il Valdagno 6 a 4, ma in finale ha ceduto 6 a 1 ai padroni di casa del Camaiore. Partita equilibrata sino all’1 a 1, ma poi gara tutta in discesa per i toscani. Correggio si è presentato con Gazzetti, Bellesia, Munari, Jara, Holban e Zini.

Negli under 15, Scandiano allenato da Nicolò Busani, si è piazzato secondo nel girone eliminatorio, pareggiando 1 a 1 il derby con Correggio con reti di Montanari e Ferretti. Poi ha battuto il Bassano 5 a 1, pareggiato col Trissino 2 a 2 e ha perso 7 a 6 contro il Castiglione, dopo essere stato in vantaggio 6 a 4 a 66 secondi dalla fine. In un minuto i rossoblù hanno dilapidato tutto, ma la classifica non sarebbe cambiata. Nei quarti ha battuto il Giovinazzo 8 a 1, ma ha poi perso la semifinale dal Pumas Viareggio 6 a 1 e la finalina dal Castiglione per 4 a 0.

Scandiano con Francia, Gilioli, Valentini, Vivi, Rebecca Depietri, Barbieri, Ranati, Dardanelli e Montanari. Correggio ha perso dal Castiglione 2 a 0, 7 a 2 dal Roller Bassano, per poi pareggiare 4 a 4 col Trissino. Quinta nel girone, è slittata in Coppa Italia, dove ha sconfitto il Seregno 7 a 2, per poi perdere la finale 6 a 1 dal Trissino. Correggio, allenato da Granell, si è presentato con Subazzoli, Ferretti, Tagliavini, Bouslama, Folloni, Clemente, Cerguta, Bombardi, Munari e Parise. Archiviate queste categorie, in settimana si aprono i tornei under 17 a Viareggio e under 13 a Castiglione: in entrambe le finali sono presenti sia Scandiano sia Correggio.

c.l.