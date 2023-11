Hockey pista: Coppa Italia Serie A2 e B. La Bdl ospita Modena. Roller di scena a Novara

Si continua a giocare in Coppa Italia, sia per la Serie A2, sia per la Serie B. Sosta, invece, per il campionato femminile. Il Roller Scandiano per la coppa di A2 è di scena stasera alle 20,45 a Novara contro una formazione decisamente ostica, oltre che rinnovata. Per l’occasione mister Alessandro Cupisti ha convocato i portieri Vecchi e Raveggi, oltre agli esterni Barbieri, Nicolò Busani, Rocha, Cinquini, Fontanesi, Gioele Ganassi, Riccardo Busani e Montecroci. Arbitra Fermi di Piacenza, diretta youtube www.youtube.comFISRHockeypista.

La Bdl Correggio gioca invece domani pomeriggio alle 18 al Dorando Pietri contro il Modena. I ragazzi di Granell sono ancora al palo, mentre il Modena di Farina è imbattuto a quota 6. Anche in questa gara è prevista la diretta su youtube. Per la coppa di B, la Minimotor Correggio ha perso in settimana 5 a 7 dal Mirandola, con reti di Pedroni (3), Gabbi e Castiglioni e torna in pista oggi alle 19 a Pesaro. La Rotellistica Sasco Scandianese gioca invece alla 18 sul parquet della capolista Mirandola. I modenesi hanno sei punti in più, ma anche una gara disputata in più, per cui si può quasi parlare di scontro al vertice. Mister Massimo Barbieri ha visto di recente la sua squadra rinforzarsi e dunque ci si attende una prova di carattere da parte dei vari Rinaldi (portiere), capitan Castaldi, il bomber Consiglio, il giovane Vivi, Giardina, Pozzi e Gabriele Ganassi. Novità dal gruppo femminile: fuori Yacanto per Gimeno (si può giocare con un solo straniero), dentro Sophia Ferrarini per Anna Berti. Conferma per il secondo portiere Greta Ganassi.

Domenica vanno in pista anche le formazioni giovanili, Correggio al Dorando Pietri, Scandiano alla Tensostruttura: under 13, Correggio maschile–Pesaro alle 10, Correggio femminile-Pesaro alle 12, Roller Scandiano A-Modena alle 10.30, Roller Scandiano B-Mirandola alle 12. Per l’under 17, Correggio-Modena alle 15.

