Hockey Pista e Inline. Scomed e playoff per lo scudetto: le ragazze devono battere i Diavoli

Turno importante per le squadre modenesi di hockey pista ed inline, che però si potrebbe concludere con molta amarezza, visti i pronostici della vigilia: cala il sipario sui tornei di serie A2 e di B delle otto ruote tradizionali, e potrebbe anche finire l’avventura della squadra femminile degli Scomed Bomporto nei playoff scudetto. Le ragazze modenesi sono impegnate oggi alle 20 a Vicenza contro i Diavoli, che nella gara d’andata sono passate allo ’overtime’: per andare alla bella, che sarebbe comunque in programma domani ancora a Vicenza, le gialloblù devono vincere oggi, e poi giocarsi il tutto per tutto domani. Gran finale anche al PalaSimoncelli di Mirandola, dove la Pico organizza la finale Nord di Serie B, in un girone a quattro di altissimo livello tecnico: i gialloblù di Iallacci esordiranno alle 20 contro l’Amatori Vercelli, precedute dall’altra gara tra Trissino A, già vincitore della Coppa Italia proprio sulla Pico, e Valdagno. Domani alle 12 la sfida tra Valdagno e Pico, ed alle 19 chiusura con la ripetizione della finale di Coppa contro il Trissino: tecnicamente non ci sono speranze per Mirto e compagni, ma ci si può provare. Alle 20.45 la Symbol Amatori chiude il torneo di A2 ricevendo il grintoso Roller Bassano, con l’obiettivo di una vittoria, che consenta di provare a mantenere il secondo posto: la prima piazza, e conseguentemente la promozione in A1, è ormai andata all’Azzurra Novara, anche se il rammarico per una promozione buttata con un pessimo inizio di campionato rimarrà a lungo.

r.c.