Hockey pista. La Sasco cade a Valdagno. Il Roller ne prende 8 dal Matera. La Bdl batte il Seregno

Week end poco felice per l’hockey su pista, iniziato con la sconfitta in Coppa Italia del Roller Scandiano (che vale l’eliminazione dalla final four) e proseguito con due sconfitte nella Serie A femminile. Vince invece la Bdl Correggio. La gara che contava di più si è disputata a Valdagno, tra le locali e la Rotellistica Sasco Scandianese: hanno vinto le vicentine 4 a 1 ed hanno sorpassato in classifica la truppa di Massimo Barbieri che ora è terza. Per tornare seconda e qualificarsi per la finale di Coppa Italia, avrebbe bisogno di vincere in casa della capolista Matera il 20 gennaio, risultato sulla carta praticamente impossibile.

A Valdagno la Sasco non ha fatto bene: ha iniziato difendendo molto e dopo aver subito i gol (2-0 all’intervallo) non è riuscita a reagire, al punto che la migliore è stata il portiere Ganassi. Sul 4 a 0, rete di Berti. Molto più pesante, ma si sapeva, la sconfitta del Roller Scandiano, in casa col Matera: finisce 8 a 0 (pt 4-0), con le materane presentatesi solo in sette e dunque cinque titolari, un cambio esterno e il portiere di riserva.

Si giocava anche l’ultima gara del girone di Coppa Italia di Serie A2 maschile, confronto di fatto inutile tra Bdl Correggio e Seregno. Hanno vinto i locali per 5 a 3 con doppietta di Menendez e reti di Righi, Casari e Manuele Pedroni. In pista lungamente il giovane portiere Federico Pedroni. Correggio chiude così il girone al terzo posto il girone, dietro a Modena e Roller Scandiano, ma davanti a Novara e Seregno. Ora festività natalizie per tutti, il 6 gennaio inizia il campionato di A2, con al via Scandiano e Correggio.

c.l.