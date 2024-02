Hockey pista. La Scandianese strapazza Modena. Oggi tocca alla Bdl

Nel campionato di Serie B, una Rotellistica Sasco Scandianese molto determinata vince il derby con l’Amatori Modena per 9 a 2, in una gara equilibrata solo fino alla metà del primo tempo quando il punteggio era ancora sull’1 a 1. Passa infatti Scandiano con Vivi al 3’, ma al 4’ pareggiano i canarini; poi sblocca tutto Consiglio e dal 2 a 1 si va sul 5 a 1 a fine primo tempo e poi sul 7 a 1. Partita di fatto conclusa. La Sasco si è schierata con Christian Rinaldi, Vivi (1 gol), Pozzi (1), Consiglio (3), Castaldi; Giardina (3), Kevin Rinaldi (1), Maria Victoria Gimeno, Gabriele Ganassi, Greta Ganassi. Oggi vanno in pista le due squadre femminili di Serie A e la Bdl Minimotor Correggio che in A2 alle 18 attende il Sandrigo. Correggio al completo con i portieri Salines e Federico Pedroni, oltre a Caroli, Casari, Righi, Amatulli, Menendez, Maniero, Giannotti e Manuele Pedroni.