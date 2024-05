HOCKEY PISTA. Scandiano prova a vincere il derby e spera che Breganze batta il Novara

Week end hockeistico con diversi obiettivi per le squadre reggiane.

In Serie A2 domina il derby tra Roller Scandiano e Bdl Minimotor Correggio, di scena oggi al PalaRegnani alle 18 a ingresso libero. Correggio vuole migliorare la classifica che la vede quinta, Scandiano ha ancora una possibilità di promozione. L’Azzurra Novara è capolista a 34 e se vince in trasferta a Breganze, sesto a 23 senza problemi, è già in A1, perché diventa inutile lo scontro all’ultima giornata con Scandiano. Ma se Scandiano a 30 vincesse il derby e il Novara non vincesse, a quel punto la gara di sabato prossimo sarebbe spareggio promozione. Roller di Cupisti (foto) coi portieri Vecchi e Raveggi, gli esterni Barbieri, Busani, Roca, Cinquini, Deinite, Ganassi, Montecroci e Montanari. Correggio di Granell con i portieri Salines e Tolomelli, più gli esterni Castiglioni, Holban, Menendez, Righi, Caroli, Amatulli, Gabbi e Manuele Pedroni.

Serie B. Ma c’è un altro Correggio a caccia di un risultato di rilievo, la Minimotor che gioca domani a Pordenone uno spareggio a quattro: semifinale alle 12,30 contro il Valdagno, in attesa di Lodi-Pordenone: le due vincenti si affrontano alle 18, chi vince è in final eight.

Femminile. E c’è un altro Scandiano in giro per l’Italia. E’ il Roller rosa di Adriano Vaccari, di scena a Matera contro la capolista lucana, una delle più forti squadre d’Europa. Si gioca alle 17, Vaccari ha convocato Bartalini, Daccò, Depietri, De Stefano, Malagoli, Messora, Pagliani, Villa e Teli.

c.l.