Hockey pista. Scandiano sconfitto. Addio Coppa Italia

ROLLER SCANDIANO

1

AMATORI MODENA

3

ROLLER SCANDIANO: Raveggi, Barbieri, N. Busani, Cinquini, Rocha; Fontanesi, Montecroci, Ganassi, R. Busani, Vecchi. All. Cupisti.

AMATORI MODENA: Moncalieri, Pochettino, Tudela, Capalbo, Ehimi; D. Vaccari, Beato, Cunegatti, Bozzetto, M. Vaccari. All. Scutece.

Arbitro: Hyde di Breganze.

Reti: pt 12.07 Pochettino, 18.48 Ehimi; st 19.18 Rocha, 20.39 Tudela (t.d.).

Quasi 400 spettatori hanno assistito al derby tra Scandiano e Modena che assegnava un posto alla final four di Coppa Italia di A2. Le cose non sono andate bene alla compagine di Cupisti che perdendo 1 a 3 ha lasciato via libera al team di oltre Secchia. I geminiani hanno meritato il successo in virtù di una maggior pericolosità offensiva: 0 a 2 a fine primo tempo, ma sull’1 a 2 rigore negato a Scandiano. Dall’altra parte, ’follia’ del portiere Raveggi che colpisce Tudela e dal dischetto il Modena chiude la contesa.