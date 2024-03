Hockey pista Serie A2. Correggio devi vincere, altrimenti è crisi

Ancora un turno tutto domenicale per l’hockey su pista, con la Bdl Minimotor Correggio che alle 18 ospita il Roller Bassano al Dorando Pietri, mentre il Roller Scandiano viaggia alla volta di Sandrigo per affrontarvi sempre alle 18 il fanalino di coda del campionato.

Bdl Minimotor. Dopo il solo punto conquistato nelle ultime tre partite, la formazione correggese (14 punti) vuole tornare a macinare punti in casa contro il Roller Bassano (14), per un successo che manca da un mese. Il tecnico Granell potrà contare sulla quasi totalità dei giocatori avuti a disposizione contro il Montecchio Precalcino. Ancora non disponibili il portiere Federico Pedroni e l’esterna Francesca Maniero, l’allenatore potrà contare sui portieri Salines e Giorgia Teli, poi Caroli, Casari, Righi (foto), Amatulli, Menendez e Manuele Pedroni.

Roller Scandiano. Anche la squadra rossoblù (21) arriva da un ko, casalingo e pesante col Thiene. Oggi potrà però riprendersi ’il maltolto’, giocando a Sandrigo (1), in casa di una formazione che non ha mai vinto. Il tecnico Alessandro Cupisti ha convocato i portieri Vecchi e Raveggi, oltre agli esterni Barbieri, Busani, Roca, Cinquini, Deinite, Fontanesi e Ganassi. Entrambe le gare visibili sul sito youtube della federazione.

Riposo. Il campionato di A2 poi si fermerà, per riprendere il 6 aprile, mentre quello di B ha osservato un turno di riposo per tornare il 23 marzo. Ancora fermo il torneo femminile, visto il limitato numero di team e le poche gare da giocare prima dei play-off.