Hockey pista Serie A2. Il Roller vince a Bassano ed è solo in vetta. Correggio affonda Sandrigo

In Serie A2, la Bdl Minimotor Correggio sconfigge il Sandrigo per 4 a 0, con tutte le reti di ottima fattura. Correggio gioca una partita concreta, sia a livello difensivo, sia offensivo, anche grazie al portiere Salines che para due tiri diretti nelle prime fasi della partita.

Mister Granell porta a referto Salines, Menendez (1 gol), Righi, Caroli, Casari (1); M. Pedroni (2), Giannotti, Maniero, Amatulli, F. Pedroni.

Il Roller Scandiano si è imposto in casa del Roller Bassano per 3 a 2 ed ora è da solo in testa alla classifica. A Bassano si è schierato con Raveggi, Rocha, Ganassi, Cinquini, Barbieri; N. Busani, Fontanesi, R. Busani, Vecchi. Parte forte Scandiano e dopo 9 minuti è avanti 2 a 0 per le reti di Cinquini che devia un tiro di Rocha dopo un coast to coast e di Barbieri. I locali non ci stanno e pareggiano quasi immediatamente sul 2 a 2 con Pelva e Tottene. Poi fasi interlocutorie sino al 12’ della ripresa quando Ganassi infila il decisivo 3 a 2.

In B tutto facile per la Minimotor Correggio che vince facile a Cremona per 7 a 2. Minimotor con F. Pedroni, Gabbi (2 gol), M. Pedroni (2), Giannotti (2), Holban; Mangano, Simonelli, Castiglioni e Tolomelli. Correggio è in testa alla pari del Mirandola. In A femminile, male le due scandianesi. La Rotellistica perde a Forte dei Marmi 3 a 1 dopo il temporaneo pareggio di Yacanto in chiusura di primo tempo. Il Roller perde in casa dal Valdagno 5 a 0, resistendo solo nella prima metà del primo tempo per poi cedere le armi.