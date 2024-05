Hockey pista. Symbol Amatori affronta Thiene . L’ultimo treno per la promozione

È dai primi di febbraio che nel clan della Symbol Amatori di A2 di hockey pista si parla di ultima spiaggia, di ultimo treno da prendere, ma dopo la sconfitta di domenica a Correggio, la gara odierna delle 18 al PalaRoller di Montale, contro l’Hockey Thiene è veramente l’ultima possibilità, per di più teorica, di restare in corsa per una promozione in A1 prima persa, poi miracolosamente quasi riacchiappata, ed ora nuovamente lontana quattro punti.

La gara è comunque drammatica per entrambe le squadre, che oltre ai colori societari, condividono, insieme allo Scandiano, anche il secondo posto a quattro punti dal Novara, atteso ad un calendario complicato nella volata finale: sperando che i piemontesi perdano molti punti nelle ultime tre gare, solo che oggi riuscirà a vincere potrà provare a sperare ancora, anche se molto più concretamente. Si gioca per difendere la seconda piazza, recriminando in casa modenese, per quell’avvio di stagione disgraziato, che adesso, come tutti i nodi dei capelli, viene al pettine. Volata finale anche nel torneo di serie C di hockey inline, con gli Scomed Bomporto impegnati ad Imola, e decisi a difendere nelle ultime due giornate, quel secondo posto che vale i playoff per la promozione in serie B: il calendario dà una mano ai gialloblù, che però non possono permettersi altro che due vittorie da tre punti nelle ultime due gare di stagione regolare.

r.c.